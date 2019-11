Eerste exemplaar Grote Voorleesboek uitgereikt aan Aart Staartjes

Ter ere van het 10-jarige jubileum van het tijdschrift en online platform Heit&Mem was er op zaterdag 6 november een feestje voor ouders in Fryslân. Meneer Aart van Sesamstraat kreeg daar het eerste voorleesexemplaar van het voorleesboek. Staartjes had ook nog wat tips voor de voorlezende ouders: "Je moet je niet aanstellen en geen rare dingen doen, dat vinden kinderen niet leuk. Ouders die andere stemmetjes opzetten vinden ze ook niet leuk. Ja, je moet heel gewoon doen."