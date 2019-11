Friese luchtruim in de toekomst volledig voor Defensie

Het oefengebied van de luchtmacht bestaat nu uit de bovenste helft van Fryslân. De grens loopt nu grofweg van Stavoren naar Delfzijl.

Het volledige Nederlandse luchtruim moet in 2023 anders. Het is druk in de lucht. Om dat veilig te houden moet het luchtruim opnieuw ingedeeld worden. Dat heeft te maken met de mogelijke komst van vliegveld Lelystad en ook het gebruik van drones.

Ook heeft Defensie met de komst van de F-35 belang bij een groter aaneengesloten oefengebied. Een gebied waar samengewerkt wordt met de marine en de landmacht. Voor de luchtmacht wordt volgens projectleider René Vrugt daarom gezocht naar een gebied zuidelijk van Leeuwarden richting Drenthe. Er wordt ook gekeken of er samengewerkt kan worden met Duitsland.

Het betekent volgens Vrugt niet dat het direct gaat om laagvlieggebieden. Er kan ook op middelbare of grotere hoogtes geoefend worden.

Komend voorjaar moet er een duidelijker plan liggen. Het kabinet neemt dan later een definitief besluit.