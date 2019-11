MKB Noord: snelle treinverbinding 'Lelylijn' en treinstation Drachten noodzakelijk

Een snelle verbinding met de Randstad is beter voor de verspreiding op de woningmarkt, zorgt voor minder druk op het spoor in Zwolle en draagt zo bij aan duurzaam vervoer, zo zegt de ondernemersorganisatie. Hun symposium is op 2 december in Drachten. En dat is niet zomaar. Volgens de organisatie is Drachten 'de grootste stad van Nederland zonder treinstation' en dat moet anders.

Voordat de Lelylijn er echt komt, is steun van burgers nodig. Op het symposium zullen experts en voorstanders vertellen wat de precieze plannen zijn en wat de urgentie van de snelle treinverbinding is. De organisatie wil ook graag dat voor- en tegenstanders van de Lelylijn met elkaar in debat gaan. Deze talkshow wordt georganiseerd door het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.