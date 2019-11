Bolswarder Maaike de Groot brengt gevoel over bij TVOH

Ze zong het lied 'De zee'. "Ik had het helemaal niet verwacht, maar heel Nederland werd wild", vertelt Maaike de Groot in De middei fan Fryslân. "Ik kreeg heel veel lieve reacties, dat ik het durfde. Ik was heel zenuwachtig, maar ik dacht ik probeer het gewoon."

De jury was aangedaan na het optreden. 'Je hebt kracht uit dit liedje gehaald', zei Waylon. Maaike heeft dit lied ook bij de crematie van haar vader gezongen. "Toen ging het niet helemaal goed, dus ik dacht ik doe het nog een keer."

Ze vond het heel vreemd om zichzelf terug te zien op televisie. "Maar ik had allemaal lieve mensen om me heen. Ik vind het een hele ervaring en ben blij dat het gelukt is."

Bij het onderdeel de 'Battles' is ze weer te zien op televisie.