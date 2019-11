Eerste grijze zeehondenpup dood aangetroffen op Terschelling

De grijze zeehondenpup was maar 60 centimeter terwijl een pup zo'n 90 centimeter is als het geboren wordt. Het beestje had wel een witte vacht, maar het lichaam was al in staat van ontbinding.

Gezonde pups blijven de eerste twee tot drie weken op het land. Daarom hebben ze al een dikke warme vacht die hen warm moet houden. Maar hiermee kunnen zij niet zwemmen. Hierdoor kunnen mensen denken dat er iets met de pup is, terwijl dat niet zo is.

Het advies van het zeehondencentrum is om contact met hen op te nemen als er twijfels zijn over de gezondheid van de zeehondenpup of het beestje dood is.