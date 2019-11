Stem op de meest aansprekende foto's uit de Tweede Wereldoorlog

Commissaris van de Koning Arno Brok presenteerde maandag zijn fotokeuze. Hij heeft veel gevoel bij de foto. "Op deze foto kwam het iconische beeld van onze Aldhou versus de oorlog bij elkaar," vertelt Brok. "Dat we ook in onze hoofdstad oorlog hadden, die twee facetten, kwamen bij elkaar en dat roept voor mij het beeld op dat het dichtbij is."

Brok waarschuwt dan ook dat wij niet te gemakkelijk moeten denken over de vrede die wij kennen. "Oorlog is altijd dichtbij. We kunnen nu wel zeggen en denken dat het 74 jaar geleden is dat het niet opnieuw gebeurt, maar het kan zo weer anders zijn."