Friese boer was in Haarlem bij protest: "Je moet je laten zien"

Om de actie te steunen waren ook Friese boeren naar Haarlem afgereisd. Een daarvan was Ruurd Jan van Wallinga uit Tzum. De animo om mee te doen was niet heel groot. "We zijn immers ook al een aantal keer weggeweest." Uit Fryslân vandaan waren er nu negen tractoren, waaronder drie van Wallinga. "Wij zitten in het agrarische werk en dat is op het moment rustig."

Het provinciebestuur van Noord-Holland houdt vast aan de regels, dus de actie heeft niet opgeleverd wat de boeren wilden. Volgens Wallinga was de sfeer wel goed. "Later hoorde ik dat ze nu bij Schiphol staan."

Hij vindt het goed dat er actiegevoerd wordt. "Je moet je laten zien, er moet wat gebeuren."