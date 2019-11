Toekomst van Walk of Fean onzeker door nieuwe vernielingen

Twee borstbeelden van Ireen Wüst en Sjoerd Feenstra waren voor de officiële opening in juni al kapot gemaakt. Alle tien beelden van 'Walk of Fean' zijn daarna van de route gehaald en aangepast. Maar dat mocht niet baten. Het 'hoogtepunt' van het vandalisme was een paar weken geleden toen het beeld van Jorrit Bergsma in het centrum van Heerenveen vernield werd.

Het steeds weer opnieuw maken van een beeld kost veel geld. Daarom is het bijna niet de doen om de Walk of Fean op deze manier in stand te houden. Initiatiefnemer 'n Gouden Plak is dan ook zeer teleurgesteld in de situatie. Het bestuur denkt op het moment verder na over de toekomst van de wandelroute.