Buurvrouw & Buurvrouw Bus wil 'buurvrouw' zijn voor daklozen

Koffiemokken van de gemeente

Burgemeester Sybrand Buma heeft de Buurvrouw & Buurvrouw Bus maandag in Leeuwarden geopend. "Ik wens de bus een behouden vaart!" Hij had ook een cadeau voor de twee initiatiefnemers: twee koffiemokken van de gemeente. "Ik vind het een ontzettend mooi project en ik hoop dat heel veel mensen er gebruik van gaan maken. Volgens mij kunnen heel veel mensen een beetje extra zorg wel gebruiken."

Is zoiets niet een taak van de gemeente? "Dit moet je samen doen. De gemeente kan dit niet in z'n eentje, het is juist aan zulke mensen te danken dat we als Leeuwarders mensen weten te bereiken. Als de mienskip zelf aan het werk gaat, dan wordt het mooier dan dat de gemeente het verzint. Dit is denken aan anderen, ik zou willen dat de hele gemeente zo was."