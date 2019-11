Sportcast: "Cambuurcommissaris Jan Koster is een plucheplakker"

Heerenveen kwam tegen Sparta terug van een achterstand. Volgens Roelof de Vries kwam dat mede door de goede wissels van Johnny Jansen: "Dit was de overwinning van Johnny Jansen. Zijn wissels pakten goed uit en hij maakt spelers beter tot nu toe, kijk maar naar Floranus."

Arjen de Boer was onder de indruk van verdediger Ibrahim Dresevic: "We hebben het veel over Botman, maar Dresevic stond ook als een veldheer achterin."

Belachelijke stadionverboden

Sommige supporters van Heerenveen kregen na een incident bij de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo een stadionverbod. Volgens Roelof de Vries was dat onterecht, want de meesten hadden niets met het incident te maken. "Supporters van Heerenveen reden in busjes naar het stadion toen ze werden aangevallen door aanhangers van VVV. Het eerste busje heeft het genegeerd, het tweede stond alleen maar stil en alleen de mensen van het derde busje zijn de confrontatie aangegaan."

De stadionverboden zijn later omgezet in waarschuwingen, maar ook dat vindt De Vries niet terecht: "Ook daar zou ik tegen in beroep gaan."