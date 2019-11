Fryslân DOK 'Hert & Siel' nogmaals te bekijken in filmhuis Slieker

In de binnenstad van de motor zit een glazen pot, waar de kunstenaar het gebalsemde hart van een paard in wilde stoppen. Dat hart zou de 'bezieling' van het kunstwerk worden. Het zou komen van een paard dat een natuurlijke dood was gestorven.

Opschudding

Na de première van de film bij het Noordelijk Film Festival, vrijdag 8 november, was opschudding ontstaan over de film. Het Fries Museum had kunstenaar Éric ten Hove gevraagd om geen hart van een paard in het kunstwerk te verwerken. Het museum was bang dat dierenactivisten in actie zouden komen. Omdat het museum opdrachtgever is, is directeur Callens van mening dat het museum mee mag praten over het kunstwerk. toch vindt hij wel dat de kunstenaar uiteindelijk vrij is om zelf de keuze te maken.