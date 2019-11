SC Cambuur schrijft weer zwarte cijfers, maar nog altijd negatief eigen vermogen

Volgens Gerald van den Belt is het uniek dat er opnieuw zulke jaarcijfers gehaald zijn. "We zijn er hartstikke blij mee. Ik denk niet dat het vaak is voorgekomen dat we zulke cijfers hebben gepresenteerd", vertelt de financieel directeur van de Leeuwarders. De verkoop van Mous is een van de oorzaken van de positieve cijfers. Maar, een gedeelte van die transfersom komt ook nog bij het financiële jaar dat nu loopt. Dat geldt ook voor de inkomsten uit de transfer van Nigel Robertha. "Dus die gaat in de cijfers van 2019/2020 voorkomen."

Wat wol opvalt aan de jaarcijfers is dat de inkomsten van de club voor het derde jaar op rij teruglopen. Volgens Van den Belt is dat een logisch gevolg van de sportieve prestaties van de afgelopen jaren: "Elk jaar dat je in de eerste divisie speelt, gaan de inkomsten achteruit. Deels omdat de televisie-inkomsten jaarlijks twee ton dalen. Daarnaast zie je dat ook de inkomsten uit de seizoenkaarten en de sponsoring een klein beetje teruglopen, elk jaar dat je in de eerste divisie speelt."