Man uit Purmerend krijgt werkstraf voor hennepkwekerij in Drachten

Die vriend moest ook voorkomen, maar zegt dat hij van niets weet. De man uit Purmerend zou hem hebben gevraagd of hij hem naar zijn werk in Drachten wilde brengen. De rechter sprak de Amsterdammer vrij. De man uit Purmerend was niet zo gelukkig, die kreeg dus een werkstraf van tachtig uur en honderd uur voorwaardelijk.

Bij de inval twee jaar geleden in een pand aan de Dukdalf in Drachten werden in vier ruimtes in totaal 1.772 hennepplanten gevonden.