HEA! "Bert Natuur" heeft één grote passie: natuur

Bert van Geel uit Dronryp heeft een bijzonder huishouden. Alles in zijn huis heeft te iets maken met de natuur. Dat is Bert zijn grote passie en hij vertelt er graag alles over op scholen bij kinderen, maar ook bij lezingen of evenementen. Hij vindt Freek Vonk wel oké, maar zelf merkt hij dat de mensen zijn verhalen over de natuur in Nederland juist prachtig vinden en alles van hem willen weten. Dus "Bert Natuur" ziet een eigen tv-programma wel zitten.