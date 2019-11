Noordelijke huisartsen komen met eigen opleiding om tekort aan assistenten op te lossen

De huisartsen richten zich met de opleiding op assistenten die in of na 2004 hun diploma hebben gehaald, die momenteel niet meer werkzaam zijn in dit beroep, maar dat wil weer willen. Ze krijgen een verkorte opleiding, waar onder andere ook een betaalde stage bij hoort. Daarnaast krijgen ze persoonlijke begeleiding.

Naast om assistenten voor gewone huisartsenpraktijken, gaat het ook om assistenten voor huisartsenspoedposten.