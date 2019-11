Bombardement bij Terherne herdacht met het planten van bomen

Tussen tien en elf uur werden vier bomen geplant, voor ieder slachtoffer één, en dat was precies op het moment dat 75 jaar geleden de bommen vielen op de boerderij van de familie Hoekstra. Oudste zoon Jaap Hoekstra heeft de oorlog overleefd en was aanwezig bij de herdenking. Hij vindt het mooi dat er nu een herinnering is aan de slachtoffers. "Je komt nog weleens terug en zeker op een dag als vandaag, ja, dan denk je er weer heel sterk aan."

"Het was een mooie, zonnige dag"

Hoekstra was zeven jaar oud toen de bommen vielen en hij kan het zich nog goed herinneren. "Het was een mooie, zonnige dag weet ik nog. Ik ging met mijn vader en mijn broer, die toen vijf en een half jaar was, naar onze opa aan de Mardyk om melk te halen. Toen we terugkwamen, kwamen de vliegtuigen eraan en ze vlogen zo laag dat ik de piloot in de cockpit zag zitten."