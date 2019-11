Boek vertelt over leven van Syb van der Ploeg: "Sport en muziek zijn belangrijk"

Sport en muziek spelen beide een belangrijke rol in zijn leven. "Ik ben van jongs af al veel met sport bezig. Heb zelfs een poosje wielrenner willen worden."

Dat is niet gelukt, maar toch speelt de sport ook een belangrijke rol in zijn professionele carrière, zegt Van der Ploeg. "Bij het hardlopen en het schaatsen krijg ik mijn hoofd even helemaal leeg. En dat helpt vooral als ik bij het schrijven even helemaal vast zit. Door dan te sporten krijg ik weer inspiratie."

Het boek wordt op gepresenteerd in Theater Sneek en is geschreven door Roely Boer.