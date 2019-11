Boswachters It Fryske Gea willen wapens: "Alleen een portofoon voldoet niet meer"

De werkomgeving van een boswachter lijkt zo mooi: de zon breekt door, de bladeren vallen op de grond en de vrije natuur ligt rondom je. Toch komen boswachters tijdens het werk in onveilige situaties terecht. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen reageren, willen ze wapens hebben. Een van die boswachters is Sipko Sikkes. Hij werkt voor It Fryske Gea in het Rysterbosk en is met de politie in gesprek over een wapenvergunning.

Sikkes heeft al meerdere keren een gevaarlijke situatie meegemaakt. "Een paar jaar geleden was er een groepje jongeren dat hier in een vogelspothut zat. Ze waren daar drugs aan het dealen", vertelt Sikkes. "Ik liep er op af, maar de situatie was natuurlijk nogal dreigend. Jongeren met boksbeugels en drugs in zo'n hut. Dan kun je er alleen op af gaan, maar dat is vragen om problemen."

Steeds erger

Sikkes zit al 30 jaar in het vak en merkt dat het steeds erger wordt. "We maken dingen mee", verzucht de boswachter zich. "Zo hebben we eens een hennepkwekerij op het terrein gehad en daarnaast kom je veel verwarde mensen tegen, daar stap je ook niet zo snel op af als je niets bij je hebt." Ook zijn er mensen die zelf wapens bij hun dragen. "Ze zijn er met boksbeugels en messen", zegt Sikkes. "Loop daar maar eens op af met blote handen."