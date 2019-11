Lessen van Google voor ondernemers en studenten in Leeuwarden

In de bus is een klein lokaaltje met 24 stoelen. Er zijn workshops over bijvoorbeeld marketingstrategie of de analyse van prestaties van een website. Maar mensen kunnen ook één op één advies krijgen. "Sommige mkb'ers weten niet dat mobiele bezoekers in zes seconde een website beoordelen. Wij geven ze daarom hier tips om hun website te verbeteren", zegt Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland.

Mensen die mee willen doen aan een cursus wordt geadviseerd zich van te voren in te schrijven. Maandag staat de bus op het Waagplein, dinsdag op het Wilhelminaplein en de rest van de week weer op het Waagplein.