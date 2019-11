Twarres na twintig jaar terug op Liet

Het nummer wordt uitgevoerd met strijkers, zoals ook in 1999 werd gedaan. De muziek voor die strijkers moest wel opnieuw geschreven worden, omdat de oorspronkelijke partijen verloren zijn gegaan. De strijkers zijn afkomstig van het Frysk Jeugd Orkest.

Twarres bestond in 1999 uit Mirjam Timmer en Johan van der Veen. Kristian Dijkstra neemt vrijdag de plek van die laatste in. "Natuurlijk hadden we graag gewild dat Johan erbij was", zegt Timmer. "Maar in verband met zijn ziekte lukt dat niet meer. Gelukkig mengen de stemmen van Kristian en mij heel goed. We zien het dan ook als een cadeautje van ons aan Liet."