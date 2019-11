Vrouw gewond bij steekpartij op station De Westereen

We kregen rond 09.00 uur melding van een steekincident op het perron van het station in #Zwaagwesteinde. Daarbij raakte een persoon gewond. We hebben een verdachte aangehouden. We doen nader onderzoek.

Politie Fryslân @polfryslan

Het slachtoffer, een vrouw, is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze is aanspreekbaar. Er is een mes gevonden en veiliggesteld. Bent u getuige geweest van het steekincident? Neem dan contact op met ons via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.