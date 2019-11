Noordelijk Film Festival wil jongeren meer bij festival betrekken

Vorig jaar waren dat er met 25.000 net iets meer, maar toen duurde het festival twee dagen langer in verband met Culturele Hoofdstad. Het festival vierde dit jaar haar veertigste editie en is in al die jaren van een filmavond tot een van de grootste evenementen van het noorden uitgegroeid. De organisatie zit dan ook niet stil en doet er alles aan om ook voor de toekomst relevant te blijven.

Focus blijft op Noord-Europa

Een van de manieren om dat te doen, is door zich meer te richten op jongeren. Het festival vindt dat een lastige doelgroep, omdat er voor jongeren veel keuze is op het gebied van vrije tijd. De organisatie zal echter niet van de focus op Noord-Europese films afstappen, laat de directeur van het festival, Jacqueline Schrijver, weten. "Je kunt niet zomaar van focus veranderen. Onze programmeur Fredau Buwalda heeft de laatste jaren een netwerk opgebouwd in de noordelijke landen en daar plukken we nu de vruchten van."

Aan het eind van het festival werd bekendgemaakt welke film het publiek het meest kon waarderen. De Duitse film 'System Crasher' kreeg de publieksprijs. De film won eerder een Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn en is ook de Duitse inzending voor de Oscars.

Prijs voor Monic Hendrickx

Actrice en televisiepresentatrice Monic Hendrickx kreeg een prijs voor haar bijdrage aan de noordelijke cinema. Hendrickx speelde hoofdrollen in onder andere 'Nynke' van de Friese regisseur Pieter Verhoeff en in 'De Poolse Bruid' van Karim Traïdia. Op het NFF was ze te zien in de internationale coproductie 'A Certain Kind of Silence'.