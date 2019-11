UNIS Flyers winnen dik van HYC Herentals in België

In de eerste periode waren er voor beide ploegen kansen, maar de keepers deden hun werk goed. Ook in de tweede periode duurde het lang voordat er een goal op het scorebord stond. Pas na een half uur was het Trevor Petersen die de Flyers op voorsprong zette. Dat was het startsein voor de ploeg.

Een paar minuten later was het een dubbele Trevor die voor de 2-0 zorgde. Trevor Peterson gaf de puck mee aan Trevor Hunt, die de puck in het goal schoof. Het duo wist elkaar daarna opnieuw te vinden en nog geen dertig seconden later stond de 3-0 op het scorebord na een assist van Hunt op Peterson.

Tweede overwinning

De Belgen probeerden in de derde periode nog terug te komen in de wedstrijd, maar slaagden daar niet meer in. Petersen scoorde de 4-0 en dat was ook de eindstand van de wedstrijd. Vrijdagavond wonnen de Flyers het eerste duel in de BeNe League. Tegen Zoetermeer Panters werd het 5-2.