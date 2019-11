Derde dag brengt Friese shorttrackers in Montreal geen succes

Suzanne Schulting, die zaterdag gediskwalificeerd werd op de 1000 meter, deed zondag mee op de 500 meter. Dat werd geen succes. In de kwartfinale ging ze onderuit toen ze Chunyu Qu uit China wilde inhalen. Door de valpartij was het onmogelijk om de halve finale nog te bereiken.

Ook mannen redden het niet op

Bij de mannen ging Daan Breeuwsma beter van start in de kwartfinale. In het begin schaatste hij op de tweede plek, maar met nog drie rondes te gaan zakte hij naar de vijfde plek. De Japanner Watanabe maakte een overtreding op Breeuwsma, waarvoor hij een penalty kreeg. Daardoor ging Breeuwsma tóch door naar de halve finale. Daarin pakte Breeuwsma na de start even de koppositie, maar die verloor hij al snel. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan de vijfde plek.

Leeuwarder Itzak de Laat had geen succes op de 500 meter. In zijn kwartfinale ging hij al in de eerste meters onderuit. Omdat de val voor de eerste bocht gebeurde, mocht hij het nog eens proberen. Met nog een ronde te gaan probeerde hij naar de tweede plek te rijden, maar bij zijn inhaalactie reed hij de Canadees Cedrik Blais onderuit, waardoor hij zelf ook viel. Dat maakte ook hem kansloos voor een plek in de halve finale. Helemaal gezien de penalty die hij nog toegewezen kreeg voor zijn actie op Blais.