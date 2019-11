Roeivereniging Wetterwille wint boatrace van Groningers

Het was Wetterwille die er uiteindelijk met de winst van door ging. De Leeuwarder roeiers deden er in totaal 107 seconden minder lang over dan hun tegenstanders uit Groningen.

Het is een historische race die in 1926 voor het eerst werd gevaren en nu voor het 100-jarig jubileum van Wetterwille weer nieuw leven ingeblazen is. Als het aan de organisatie ligt, is deze oude traditie -die een variant is op de jaarlijkse boatrace tussen Oxford en Cambridge- nu in ere hersteld.