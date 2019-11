Natuurmuseum Fryslân is weer kidsproof

Het museum kreeg het afgelopen jaar van duizenden museuminspecteurs, kinderen tot en met 12 jaar, een beoordeling. Om je museum 'kidsproof' te noemen, moet daar een cijfer van gemiddeld 7,5 of hoger uitkomen.

De Museumvereniging stimuleert kinderen om musea te bezoeken. Als museuminspecteur mogen ze hun mening geven over de kwaliteit van tentoonstellingen, wat ze ervan geleerd hebben en wat ze anders zouden doen wanneer ze de baas zijn.

Een eigen rapport

Het was de achtste keer dat kinderen een eigen rapport mochten opstellen over musea. In die rapporten zeggen ze wat ze van de activiteiten vonden, wat ze geleerd hebben, of de medewerkers aardig waren en wat ze zelf willen veranderen aan het museum. Het natuurmuseum Fryslân is al zes jaar op rij kidsproof.