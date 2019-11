Eerste overwinning op Grand Slam of Darts voor Danny Noppert

Noppert had zaterdag zijn eerste poulewedstrijd op de Grand Slam nog met 5-4 verloren van Richard Harrington uit Engeland.

De eerste leg ging zondagmiddag door een break naar Warren maar Noppert maakte meteen gelijk. Twee legs later pakte 'Noppie' weer in break, deze keer door 81 uit te gooien. Even later maakte hij het af door op 4-1 25 uit te gooien met 9 en dubbel 8. Het gemiddelde van de darter uit Joure was 97.5, terwijl Warren niet verder kwam dan 92.46.

Later deze week komt Noppert weer in actie op de Grand Slam of Darts. Hij moet dan proberen de tweede ronde te bereiken in een duel met Peter Wright.