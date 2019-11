Harry van der Molen: 'Mogelijk noodwet stikstof nodig'

"Het is een hele lastige kwestie", volgens Van der Molen. "Wij vinden dat de boeren een kans moeten hebben om te boeren. Het plan van D66 om de maximumsnelheid naar 90 kilometer per uur terug te brengen wijzen we af als 'niet realistisch'."

Waar de oplossing voor het probleem dan wel ligt, laat de Friese parlementariër in het midden. "Eerlijk gezegd zit ik niet zo in het stikstofdossier. Het kabinet komt op korte termijn met plannen. Alleen al het feit dat daarbij het scenario van een noodwet genoemd wordt, geeft al aan dat het om in lastige puzzel gaat."