FNP Leeuwarden roept op tot samenwerking tegen verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is wat woningcorporaties aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van huurwoningen. In Fryslân moeten corporaties ieder jaar een bedrag dat ongeveer gelijk staat aan twee maanden huur afdragen. In totaal gaat het in Fryslân om zo'n 40 miljoen euro.

Liever anders investeren

Daardoor kunnen de corporaties minder investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaarhouden van de huurprijzen, zegt de FNP Leeuwarden. Daarom wil de partij dat het college van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met andere Friese gemeentes, de Vereniging Friese Woningcorporaties, het IPO (koepelorganisatie van de provincie) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten het Rijk aanspoort om een einde te maken aan de verhuurdersheffing.

De FNP Leeuwarden wil de motie tegen de verhuurdersheffing, die ze woensdag bij de raadsvergadering indienen, ook naar alle andere raadsleden in Fryslân sturen.

Provinciale Staten ook tegen verhuurdersheffing

Bijna alle partijen in de Provinciale Staten - alleen de VVD niet - zeiden eind oktober al dat de regel niet goed is voor Fryslân.