Bûskânselier Merkel nodigt Omrop-verslaggever uit voor warme maaltijd

"Dat Merkel er ook bij was, was een grote Überrasschung voor ons", zegt Falkena. "Na afloop leek ze zomaar weg te zijn, maar dat was niet zo. Ze zat boven in een kamertje apart te eten met wat partijgenoten. En omdat ze dat gezelschap wat saai vond, vroeg ze de mensen van 'Wir sind Europa' erbij."



Door de mensen van 'Wir sind Europa' uit te nodigen wilde Merkel laten blijken dat ze het waardeert als mensen zich inspannen voor een betere dialoog tussen de Europese Unie en de burgers. Europa gaat Merkel aan het hart, zei ze in haar spontane speech. "Het gaat alleen maar goed met Duitsland als het goed gaat met Europa."

Bescheiden over val van de muur

Over de val van de muur, dit weekend dertig jaar geleden, was ze opvallend bescheiden. "Op 8 november had ik er geen weet van dat dit op 9 november al kon gebeuren."

Merkel woonde toen zelf in Oost-Berlijn en was, net als veel stads- en generatiegenoten, ontzettend blij. Volgens Merkel is de val van de muur ook te danken aan oppositiebewegingen in andere Oost-Europese landen, zoals Solidarnosj in Poalen en Charta in Tsjechië. Zij hadden de ontwikkeling in gang gezet die het openen van de muur mogelijk maakte.

Berliner Frikandellen en witte wijn

De kleine bijeenkomst met Merkel bij een buffet met Berliner Frikandellen en witte wijn had een vertrouwelijk karakter. Falkena moest, net als een Engelse collega-journalist, instemmen met de 'Unter drei'-code, wat betekent dat niets van wat er is gezegd naar buiten gebracht mag worden.

Hij kan wel zeggen dat Merkel een uitermate ontspannen indruk maakte. "Ze maakte grapjes in het Duits en Engels en heeft ook duidelijk gevoel voor humor. Ze komt wel eens wat stijfjes over, maar daar was nu niets van te merken. Een belangstellende, sympathieke vrouw, ik kan niets anders zeggen."