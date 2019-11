Boekekast #7: Famke, famke van Ale S. van Zandbergen

Ale S. van Zandbergen

Ale Sietse van Zandbergen groeide op in Easterlittens. Een aantal autobiografische details uit deze tijd heeft hij ook verwerkt in zijn debuutroman 'Littenser Merke' uit 2013. Een jaar later kreeg Van Zandbergen de Rink van der Velde- en de Douwe Tammingaprijs voor het boek.

'Famke famke' is de tweede roman van de schrijver en in 2017 uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal. Van Zandbergen is voor 'Famke famke' genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs 2019. In het dagelijks leven is Van Zandbergen docent wiskunde aan het Magister Alvinus in Sneek.