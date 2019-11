Filmtip Noordelijk Film Festival: A Certain Kind of Silence

"Mijn filmtip voor vandaag is A Certain Kind of Silence. Monic Hendrickx is altijd goed. Daarnaast lijkt het mij een mooie stilistische film die zich kan meten met de Scandinavische toppers. Ook zou ik de slotfilm aanraden, omdat dat de publiekswinnaar is. We weten nu dus nog niet welke film dat gaat zijn, maar films maak je voor een publiek en dat publiek heeft gesproken", sluit Dokter af.