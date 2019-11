Schaatser Jorrit Bergsma won zaterdag na een machtige demarrage de vierde marathonwedstrijd van het seizoen. In Heerenveen was hij de sterkste van een kopgroep van zes. Bij de dames was Marijke Groenewoud de beste Friezin. Zij verloor in de sprint van Irene Schouten.

Samenvatting van beide races: