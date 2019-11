20-jarige Leeuwarder gewond gevonden, politie denkt aan mishandeling

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis van Leeuwarden gebracht. De politie roept getuigen op om zich te melden, om duidelijkheid te krijgen over hoe de man precies gewond is geraakt.

Vechtpartij in horecagelegenheid

Later in de nacht heeft de politie een man van 21 jaar uit de gemeente De Fryske Marren aangehouden. Hij had ruzie gekregen in een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier.

De portiers van dat bedrijf hebben de man en andere klanten de deur uit gezet. De politie oordeelt dat de man de openbare orde verstoorde. Hij mag de horecagelegenheid niet meer in. Hetzelfde geldt voor een 21-jarige Leeuwarder.