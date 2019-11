Trainer Johnny Jansen: "Ejuke wisselen? Nee, hij kan verschil maken"

Ejuke was na afloop 'excited' over de wedstrijd. "Maar niet eens vanwege de goals, maar omdat wij uiteindelijk gewonnen hebben."

"Tweede helft meer geduld"

"In de eerste helft verloren we de bal vak omdat we te haastig waren om te scoren. In de tweede helft hadden we meer geduld," zo verklaarde Ejuke het verschil tussen de twee helften. "De tweede helft was heel goed voor ons. We gaven niet op, wat er ook gebeurde."

'Chidi' moest lang wachten op zijn goals. "Ik had veel moment waar de tegenstanders vlakbij me zaten. Ik ben geduldig geweest en op het goede moment gewacht. Toen dat moment kwam, ben ik er voor gedaan. En dat heeft zich uitbetaald."