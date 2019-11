Tristan Bangma moet trainingsschema baanseizoen omgooien wegens aanrijding

Op een kruising kwamen ze achter een busje weg en werden ze geschept door een automobilist die hun niet had gezien. De paralympisch wielrenner heeft er zwaar gekneusde ribben aan overgehouden en loopt daardoor behoorlijke vertraging op bij zijn voorbereiding. Zijn fietsmaat had geen verwondingen. Er was ook behoorlijke schade aan het materiaal.

Trainingsschema aanpassen

In september werd Bangma nog wereldkampioen op de weg. Nu waren Tristan en zijn maat Patrick Bos in voorbereiding op het baanseizoen. Het trainingsschema moet na het ongeluk nu aangepast worden. Bangma heeft behoorlijke pijn, met name bij het slapen.

Over drie weken is de eerste baanwedstrijd in Manchester. Volgens Bangma kan hij die wedstrijd halen.