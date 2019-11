'Chidi' bezorgt Heerenveen in slotfase drie punten tegen Sparta

In het begin van de tweede helft leek het spelbeeld van de eerste helft omgedraaid te zijn. Het was vooral Sparta dat kansen kreeg, terwijl Heerenveen het van de counter moest hebben. Met name Veldwijk werd gevaarlijk. Hij kopte eerst al een bal net naast en werd even later maar net van schieten afgehouden door Sven Botman.

'Chidi' draait het om

Na twee wissels werd Heerenveen steeds gevaarlijk. Bijvoorbeeld via Van Bergen die in het strafschopgebied de bal op Jordy Bruijn aflegde. Zijn schot werd tegengehouden door Harush, maar de bal kwam het veld weer in, recht voor de voeten van Chidera Ejuka. Die schoot de bal echter naast de goal.

'Chidi' deed het een minuutje later een stuk beter. Hij kreeg de bal van invaller Alen Halilovic en trok de zestien meter in. De Nigeriaan kwam tussen drie verdedigers te staan, maar kon wel uithalen en de bal op prachtige wijze achter Sparta-doelman Ariel Harush leggen.

Ejuke was op dreef, want vijf minuten later schoot hij de Friezen ook op voorsprong. Hij ging opnieuw het strafschopgebied in, speelde een verdediger door de benen en schoot de 2-1 binnen.

Oppassen

Heerenveen moest daarna nog wel even oppassen, want Rayhi schoot net voor tijd nog bijna de gelijkmaker binnen. Keeper Warner Hahn kon echter redden. In de extra tijd kreeg Sparta ook nog drie hoekschoppen. Keeper Harush ging ook mee, waardoor het doel helemaal open lag toen Heerenveen de bal weg wist te werken. Chidera Ejuka pikte op en schoot op de lege doel, maar opnieuw miste hij een grote kans.

Ranglijst

Door de winst klimt Heerenveen naar de zesde plek op de ranglijst. De Friezen kunnen nog wel ingehaald worden door Willem II, dat het zondag tegen PSV opneemt.