LIVE: LDODK begint zaalseizoen tegen KV Tempo

De Wedstriid fan de Wike is het korfbalduel tussen KV Tempo en LDODK. In Alphen aan den Rhijn speelt debutant Tempo thuis tegen LDODK haar eerste wedstrijd in de Korfbal League. Het duel begint om 20.00 uur en Omrop Fryslân is er met een livestream bij. Volg hieronder alles via de stream.