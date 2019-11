Friese filmmakers winnen Noorderkroon awards op Noordelijk Film Festival

In de documentaire wordt twintig jaar na de moord op Marianne Vaatstra teruggekeken aan de hand van documenten van de ondertussen overleden Nettie Groeneveld, die toen directeur van het azc in Kollum was.

Beste amateurfilm

Ook de film 'Bûtendyk' van Geertrui en Sjoukje Visser won een Noorderkroon award in de categorie beste amateurfilm. De film gaat over hun 91-jarige vader Tsjerk Visser uit Wierum die nog altijd elke week op het vissersschip van zijn zoon Monte de zee opgaat.

De Noorderkroon awards zijn voor verschillende films en onderwerpen over en van makers uit Fryslân, Groningen en Drenthe.