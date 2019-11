Twee stabijhonden van Brenda uit Tzummarum al bijna twee weken vermist

Per ongeluk bleven de schuifdeuren van een loods op de boerderij waar de familie woont open staan. De honden waren in die loods. Het duo, moeder en dochter, vluchtten. Ze gingen het land in. Het laatste wat Brenda weet is dat ze de weilanden ingingen richting Minnertsga. Daarna houdt het spoor op.

Nog niet gevonden

Er komen wel steeds tips binnen. Daar gaan Brenda en haar man dan op af, maar tot dusver hebben ze de honden nog niet gevonden. Ze zijn geraakt door de vermissing en krijgen veel steun. Ze vragen iedereen om uit te kijken naar de twee stabijhonden, want ze worden gemist.