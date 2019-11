Zaterdagvoetbal: galavoorstelling van Harkemase Boys tegen HSV Hoek

Na tien minuten voetbal kwam Harkemase Boys op voorsprong door Jesse Renken. Even later verdubbelde Curty Gonzales de score. In de 23ste minuut zorgde Robert Stelpstra voor het derde Harkemaster doelpunt en vlak voor de rust scoorde Henny Bouius nog de 4-0. In de tweede helft bepaalden doelpunten van Stelpstra en uiteindelijk Berwout Beimers de einduitslag: 6-0.

Andere ploegen verliezen

ONS Sneek verloor zaterdagmiddag maar net van de amateurs van Ajax. Die kwamen in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Jelle de Graaf zette ONS weer naast de Amsterdammers, maar een doekpunt van Ricardo Fransberg in de slotfase stelde de overwinning voor Ajax toch veilig.

In de hoofdklasse had VV Buitenpost niet veel kans tegen Staphorst. Een eigen doelpunt van Jelmer Vos betekende al snel een achterstand. Twee doelpunten van Staphorst zorgden uiteindelijk voor een 3-0 overwinning voor de thuisploeg.