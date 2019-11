Kelvin de Ruiter wil de beste 'strongman' van de wereld worden

Over een serie van vijftien wedstrijden, die in alle delen van de wereld worden gehouden, strijden de twaalf sterkste mannen van de wereld om de prestigieuze titel. De finale zou in Mexico zijn, maar is verplaatst naar Portugal. Het hele seizoen ging het al goed met de krachtpatser die 165 kilogram zwaar is en tussen de zesduizend en zevenduizend kilocalorieën per dag eet, bijvoorbeeld een pak brinta per dag.

Motivatie

Hij werd al Nederlands kampioen sterke man en wereldkampioen truckpull, oftewel vrachtwagentrekken. De start van dit seizoen was dramatisch, maar gaf de inwoner van Surhuisterveen ook motivatie. Zijn vader overleed aan het begin van het seizoen. Hij wilde zo graag dat Kelvin Nederlands kampioen zou worden.

Voor De Ruiter was het reden om als eerbetoon aan zijn vader nog meer te trainen er alles eruit te halen wat erin zat. Daardoor werd hij de sterkste man van Nederland en gaat het ook heel goed in de Champions League. Na veertien wedstrijd heeft hij 114 punten gehaald. De nummer twee heeft 79,5 punten, een groot verschil dus.

Meerdere onderdelen

Dat wil nog niet zeggen dat de finale in Portugal met twee vingers in de neus gedaan kan worden. Alle wedstrijd zijn er andere onderdelen. Daar hangt ook veel vanaf. Het ene ligt De Ruiter beter dan het andere en dat geldt ook voor zijn concurrenten. Maar hij is wel vol vertrouwen over de goede afloop.