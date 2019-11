Een blik achter de Berlijnse muur in Grou

Zo is er een slagboom, een wachthokje, zandzakken en prikkeldraad. En daarachter een Amerikaanse soldaat. Aanleiding is de val van de Berlijnse muur nu precies 30 jaar geleden. In en om het museum zijn diverse zaken te vinden die verbonden zijn met de muur die ooit tussen Oost- en West-Berlijn stond, maar vooral ook met het leven achter die muur.

Voormalige bunker

Het museum is gevestigd in de voormalige bunker die in de Koude Oorlog dienst deed als schuilplaats voor het provinciebestuur, voor als de Russen zouden aanvallen. We zijn dus al heel erg verbonden aan die tijd, dus dit moment konden wij niet aan ons voorbij laten gaan", zo zegt Van Gelderen.

In de afgelopen maanden hebben ze diverse dingen verzameld die specifiek met Oost-Duitsland te maken hebben. Zo ligt er buiten een patrouilleboot van de DDR-marine en staat er zelfs een stukje van de muur. En die muur kom je ook binnen weer tegen.

Stasi-uniformen van Marktplaats

Op een groot doek is een foto van de Berlijnse muur afgedrukt. Zo scherp dat je de teksten die erop staan kunt lezen. Zo staat er bijvoorbeeld de Nederlandse tekst "de Chinese muur was mooier" op te lezen. In de kantine van de bunker zit zelfs een stasi-officier koffie te drinken.

Vrijwilliger Siete Meeter van het museum kwam de uniformen tegen op Marktplaats. "Je moet er eventjes naar zoeken, maar alles is verkrijgbaar. Dit uniform moest eerst 160 euro kosten. Dat was mij eigenlijk wat te duur. Dus toen vroeg ik of er wat medailles af konden. Dat was mogelijk en toen was het nog maar 100 euro."