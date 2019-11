Supportersclub Nieuw Noord van SC Heerenveen protesteert tegen stadionverbod

Volgens de politie en burgemeester Tjeerd van der Zwan waren 31 supporters in zes busjes van de route afgeweken en terechtgekomen bij de kroeg van de harde kern van VVV Venlo. Kuiper: "Dat klopt dus niet. Deze supporters zaten in een café buiten Venlo, zoals ze wel vaker doen. Daarna zijn ze onder begeleiding van politie naar het stadion gereden. 500 meter van het stadion werden ze aangevallen door fans van VVV. Eén busje is doorgereden, vier andere busjes bleven staan en de supporters bleven zitten in de bus. Van één busje weten we dat ze uitgestapt zijn en de confrontatie zijn aangegaan. Dat laatste is niet goed te praten uiteraard."

Teruggedraaid

Kuiper vindt niet dat de supporters die niets hebben gedaan, moeten worden gestraft. De 31 supporters kregen een stadionverbod van vier weken, 7 werden al snel teruggedraaid. Nu de anderen dus ook "Supporters moeten niet eerst gestraft worden en dan pas beoordeeld."

De 31 supporters hebben nu een waarschuwing gekregen. "Dat lijkt mooi, maar zoiets komt waarschijnlijk ook weer in een dossier. Dan heb je niks verkeerd gedaan, maar wordt er wel een dossier opgebouwd. We laten nu aan de individuen over of ze nog tegen deze waarschuwing ingaan."

Bovendien verwijten ze de gemeente en de politie dat die niet objectief zijn. "Een medewerker van de gemeente die de zaken moet beoordelen en een medewerker van de politie die er bij was in Venlo hebben een relatie. Dan kun je dus nooit objectief zijn. Dat lijkt mij niet juist." De supportersclub heeft de namen van deze mensen op de posters gezet.