Brug Slachtetille over A31 tijdelijk weg voor onderhoud

Begin 2020 wordt de brug teruggeplaatst. In juni volgend jaar is de Slachtemaraton weer. De brug is onderdeel van die wandeltocht.

Rijkswaterstaat zal deze winter groot onderhoud uitvoeren aan de brug. Dat doen ze door hem helemaal weg te halen. Op deze manier kan het werk veilig plaatsvinden in een werkplaats. Wandelaars kunnen in de tussentijd gebruikmaken van de fietstunnel oostelijk van de Slachtetille.