Filmtip Noordelijk Film Festival: The 48 Hour Film Project Leeuwarden

The 48 Hour Film Project Leeuwarden - Een weekend vol bloed, zweet en tranen was het op 2 en 3 november. Alle teams die meededen aan het 48 Hour Film Project Leeuwarden moesten in twee dagen hun films maken. Deze films worden zaterdag 9 november in De Harmonie in Leeuwarden vertoond. Alle inzendingen zijn in twee groepen ingedeeld, groep A en groep B. Groep A is te zien om 17.00 uur, en groep B om 19.15 uur. Om 21.00 uur is de prijsuitreiking, ook in De Harmonie.