Fûgelwille Jubbega trots op 50-jarig bestaan

De tijden zijn veranderd voor de vogelclubs. De laatste jaren hebben alle vogelverenigingen in Fryslân het lastig door het teruglopende ledental. Voorzitter Piet van der Tuin van Fûgelwille is echter tevreden: "We hebben even een slechte periode gehad, met financiële problemen. Daarom zijn we ook trots op deze show. We hebben binnen onze vereniging kundige leden die zelf op landelijk niveau meedoen."