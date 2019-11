Henk de Jong: "Heel tevreden met hoe we hebben gespeeld"

Hoewel zijn ploeg voornamelijk in de beginfase goed speelde, hield De Jong een slag om de arm. "We kunnen niet alles in een keer hebben. We zijn in juni opnieuw begonnen met deze ploeg en nu staan wij na veertien wedstrijden bovenaan. Dat is uniek. Ik geniet van mijn mensen."

Jacobs: "Iets te spannend"

Voor middenvelder Jamie Jacobs was het een enerverende avond. "Ja, wat mij betreft iets te spannend. Ik vind dat we het eerste uur hartstikke goed hebben gevoetbald en dan vergeten we eigenlijk door te drukken. We hadden het gevoel dat we het in het eerst half uur al af konden maken. Dat hebben we niet gedaan en toen werden we slordig. Roda kwam goed terug. We winnen uiteindelijk nog, maar het was spannend."