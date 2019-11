Zwaarbevochten overwinning voor zaalvoetbalsters Drachtster Boys in Groningen

De Friezinnen kwamen op voorsprong door een doelpunt van Jessie Prijs. Zij schoot vanuit een intrap in de verre hoek raak. Even later werd het 2-0 door een goal van Esther van Toledo. Na een goede één-twee met Rianne Mulder kon Van Toledo scoren.

Net na de rust leek Lisanne Kempe de wedstrijd te beslissen. In een één-op-één situatie met de keepester van Drs. Vijfje faalde zij niet: 3-0.

Drs. Vijfje geeft niet op

Door een penalty kwam de Groninge ploeg wel terug in de wedstrijd: 1-3. Vesna Veltrop maakte er tien minuten later zelfs nog 2-3 van.

De marge werd door een doelpunt van Prijs, die na een assist van Van Toledo hard raak schoot, weer twee. De ploeg uit Groningen kwam echter nog wel weer terug door een goal van Tessa Peters. Zij bepaalde de eindstand op 4-3.

Tweede plaats

De Drachtster Boys staan met vijftien punten uit zeven wedstrijden op de tweede plaats in de eredivisie. De Friese ploeg komt pas op 22 november weer in actie in de competitie. Dan is in eigen huis Reiger Boys/Woest de tegenstander.