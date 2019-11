UNIS Flyers met ruime cijfers voorbij Zoetermeer Panters

De eerste goal voor UNIS Flyers kwam van Trevor Hunt. In de tweede periode was het Trevor Petersen die een rebound binnen kon werken: 2-0. Na een combinatie tussen Bezák en Wurm scoorde die laatste de 3-0 voor de Flyers. Even later kwam ook Zoetermeer op het scorebord door Turpijn.

Vlak voor het einde van de tweede periode breidde Nordemann de voorsprong uit naar 4-1. In de slotfase van de wedstrijd in Heerenveen scoorde Bezák nog voor de Flyers. Voor Zoetermeer maakte Kocsis nog een doelpunt, maar voor de wedstrijd maakte dat niet meer uit.

Zondagavond komt UNIS Flyers weer in actie. Dan moet de ploeg naar Herentals (bij Antwerpen) afreizen in België voor een wedstrijd tegen de kampioen van vorig seizoen in de BeNeLeague.